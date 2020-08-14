Под Смоленском найден самый старый в регионе могильник 

Предстоит еще радиоуглеродный анализ обнаруженных в могильнике останков для установления точной даты погребения. Пока называется промежуток между 5–1 тысячами лет до нашей эры. Об этом сегодня заявил ТАСС руководитель археологического отряда в составе Смоленской объединенной экспедиции Василий Новиков

«Обнаружен могильник, который находится в культурном слое ниже слоя, датируемого серединой X века. Интересна поза погребенного — он уложен на спину, сложены руки, тело ориентировано на запад, в погребении отсутствует какой-либо инвентарь, за исключением небольшого шарика из необожженной глины. По этим признакам захоронение может относиться к бронзовому веку, поскольку ингумация — погребение тела умершего в землю, как противоположность другим видам захоронения, в IX–X веках у нас здесь не встречалась», — говорит Новиков.

Находка может повлиять на то, как археологи представляют хронологию развития поселений в регионе. Сегодня считается, что до 10-11 веков их здесь не существовало.

«В целом по Смоленской области известны несколько культур периода бронзового века — Фатьяновская, Среднеднепровская, Днепро-двинская, исследованы места поселений и погребений. Но в рамках Гнездовского археологического комплекса эпоха бронзового века представлена лишь отдельными поверхностными находками, это небольшие фрагменты керамики, полированных топоров, они не связаны с культурным слоем, исследованием остатков поселений», — объясняет Новиков.

Ученый также рассказал, что радиоуглеродный анализ провести будет не сложно — у найденного скелета хорошо сохранились зубы, а значит получится даже установить, где именно родился этот человек.