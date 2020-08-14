«Плевок» звезды: разгадана тайна потускневшей Бетельгейзе

Астрономы поняли, почему звезда Бетельгейзе стала неожиданно темнеть. Виной всему выброс, которым «плюнула» сама звезда в космос и который заслонил ее от наблюдателей на Земле.

Ученые, похоже разгадали загадку звезды Бетельгейзе, которая не давала покоя астрономам почти год. Бетельгейзе, яркая звезда созвездия Ориона, начала вести себя неожиданным образом осенью 2019 года, неожиданно снизив свой блеск почти на две трети к февралю 2020 года. Это неожиданное потускнение породило множество вопросов, и главное — предсказание скорого взрыва Бетельгейзе, как сверхновой звезды, которым должна завершиться ее жизнь согласно существующим представлениям об эволюции звезд.

Сам объект находится в семистах световых годах от Солнца, поэтому в действительности все события происходили с ней в начале XIV века — мы видим лишь свет, дошедший до нас от звезды. Однако никакого катастрофического взрыва не наблюдалось, Бетельгейзе прошла через период потускнения, к маю этого года достигла прежнего блеска, и астрономы продолжили гадать, что стало причиной столь значительного, самого сильного за историю наблюдения падения блеска.

Среди популярных гипотез было пылевое облако, окружающее звезду, и заслонившее ее свет, а также пятна на ее поверхности.

Как оказалось, пылевая версия подтвердилась, однако все оказалось интереснее — видимо, Бетельгейзе сама «кашлянула» и закрыла себя пылевым облаком. Чтобы понять это, астрономам понадобились наблюдения за звездой при помощи космического телескопа Hubble, которые велись в 2019 и 2020 годах. Наблюдения в сентябре-ноябре 2019 года выявили огромное количество вещества, летевшего от поверхности звезды во внешние части ее атмосферы со скоростью примерно 320 тыс. километров в час. Во время этой трехмесячной вспышки звезда выбросила в окружающее пространство со своей южной полусферы в два раза больше вещества, чем обычно, пришли к выводу американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале The Astrophysical Journal.

Именно после этого, в декабре 2019 года несколько наземных телескопов заметили снижение блеска звезды.

«Это вещество было в 2-4 раза ярче обычного блеска звезды, — пояснила Андреа Дюпре из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, — И затем, спустя месяц, южная часть Бетельгейзе подозрительно потемнела. Мы считаем, что виной тому темное облако, которое стало результатом выброса, зафиксированного телескопом Hubble».

Оторвавшись от звезды на миллионы километров, эта сверхгорячая плазма, представляющая собой ионы, значительно остыла и сконденсировалась в гранулы пыли, которая образовала плотное непрозрачное облако, затмившее свет звезды для наблюдателей на Земле.

Подтверждением этой гипотезы стали дополнительные наблюдения звезды телескопом Hubble. Данные, полученные в ультрафиолете показали, что внешние слои атмосферы звезды вернулись к прежнему состоянию уже к февралю 2020 года, несмотря на то, что блеск звезды в видимом диапазоне тогда еще не вернулся к прежнему уровню.

И хотя точная причина изначальной вспышки не ясна, Дюпре вместе со своим коллегой Клаусом Штрассмайером из Потсдама считают, что вызвана она была обычной пульсацией звезды. При помощи наземного автоматического телескопа STELLar Activity (STELLA) было показано, что скорость истекавшего с поверхности вещества менялась соответственно циклам пульсации звезды, которая помогала веществу покидать ее поверхность.

Помогли в решении загадки относительная близость к нам этой звезды, ее размеры и возможности телескопа Hubble. Все это делает Бетельгейзе едва ли не единственной звездой, за исключением нашего Солнца, детали поверхности которой ученые могут различить техническими средствами.

По словам ученых, вопрос о том, взорвется ли звезда в ближайшем будущем, остается открыт.