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Глаза доисторического трилобита поразили ученых 

Популярная механика 10 часов назад
Глаза доисторического трилобита поразили ученых
Фото: Brigitte Schoenemann
По своему строению они оказались схожи со зрительным аппаратом современных насекомых.
Открытие было сделано двумя палеонтологами, Бригиттой Шёнеманн и Юаном Кларсксоном, во время изучения окаменелых останков трилобита возрастом в 429 миллионов лет. Эти останки были обнаружены в Чехии еще в позапрошлом веке, и в принципе, не представляют ничего необычного для своего вида. Как признается сама Шёнеманн, данный экземпляр и его большие глаза просто показались ей «очень симпатичными». Но то, что затем удалось разглядеть в этих больших глазах с помощью электронного микроскопа, оказалось, по словам самих ученых, «ошеломляющим».
Перед тем как окаменеть глаза древнего членистоного лопнули, и это позволило Шёнеманн и Кларксон заглянуть в их внутреннее строение, обнаружив там мозаичные структуры, сильно напоминающие фасетки глаз современных насекомых. Именно это и поразило ученых. «У них были замечательные фасеточные глаза, которые отличаются от наших, — объясняет Шёнеманн. — У нас линза, с помощью которой мы видим картинку, а фасеточные глаза устроены по-другому — здесь зрение работает как мозаика с помощью сотен линз».
По словам палеонтологов, разрешающая способность глаз трилобита была все же не такой высокой как у сегодняшних насекомых — они насчитали у него только около 200 фасеток, в то время как современные стрекозы, например, обладают тридцатью тысячами. Тем не менее, авторы исследования уверены, что зрение доисторического животного отлично справлялось со своими функциями и позволяло ему, в частности, своевременно скрываться от хищников-цефалоподов. «Система, на которой работали глаза трилобита, была детально проработана, и поэтому она сохранилась до сегодняшних дней», — говорит Шёнеманн
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Наука и техника , Чехия
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