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В Кремле нашли следы древней политической элиты 

Lenta.ru и ещё 2 37 минут назад
В Кремле нашли следы древней политической элиты
Фото: Институт археологии Российской академии наук
Археологи нашли на территории московского Кремля различные предметы, в XV-XIV веках принадлежавшие знати высокого ранга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук (РАН).
Специалисты института начали новый цикл раскопок в Кремле в мае 2019-го. В минувшем июле работы были возобновлены. Археологи планируют «продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев», сообщили агентству в пресс-службе.
За минувшие полтора месяца раскопок они обнаружили в Кремле следы древней политической элиты — предметы христианского культа и бытовые вещи, использовавшиеся знатью, в том числе крест с рельефным изображением распятия и накладку с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения.
По плану, раскопки на территории исторического комплекса будут продолжены до конца сентября текущего года.
Ранее в августе стало известно, что в Новодевичьем монастыре на юго-западе Москвы найдены остатки стен, построенных в период правления царя Бориса Годунова. Ранние стены здания архитекторы-реставраторы и археологи искали в течение 70 лет, начиная с 1950-х годов.
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Наука и техника , Борис Годунов
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