Новые союзники Дурова: война с Apple набирает обороты 

Компанию Epic Games, подавшую антимонопольный иск против Apple , поддержали сразу несколько крупных игроков Кремниевой долины, включая Facebook и Spotify — они также недовольны 30-процентным налогом на доходы, который обязаны платить разработчики за размещение приложений в магазине App Store. За истца вступился и создатель Telegram Павел Дуров , который в предыдущем месяце призвал регуляторы во всем мире разобраться с монополией «яблока».

Несколько крупных компаний Кремниевой долины, включая Facebook, выступили против Apple, поддержав разработчика компьютерных игр Epic Games, накануне подавшего на купертиновцев в суд, сообщает CNBC.

В минувший четверг Epic Games внедрила в принадлежащую ей игру Fortnite систему внутренних покупок в обход App Store, который получает от разработчиков комиссию со всех продаж в размере 30%. Это привело к тому, что Fortnite был удален из магазина приложений.

Однако Epic Games была готова к такому повороту и подала на Apple в суд, чтобы привлечь внимание общественности к монополии купертиновцев в сфере распространения приложений для iOS.

«Вместо того, чтобы принять здоровую конкуренцию, Apple отреагировала удалением Fortnite из App Store. Удаление Fortnite является еще одним примером того, как Apple использует свою огромную мощь, чтобы наложить необоснованные ограничения и незаконно сохранять свою 100% монополию на рынке платежей в приложениях iOS», — говорится в заявлении истца.

Apple берет комиссию в размере 30% с продажи платных приложений в App Store, а также взимает такой же налог с продажи цифровых товаров, распространяющихся внутри сервиса. При этом App Store является предустановленным магазином на iPhone и iPad, пользователям которых запрещено скачивать приложения из других источников. Это приводит к тому, что разработчики вынуждены соглашаться с условиями Apple, если они хотят сделать свой сервис доступным для людей с устройствами на базе iOS.

За Epic Games неожиданно вступился IT-гигант Facebook — компания публично заявила, что попросила Apple снизить налог в App Store для новой функции, которая призвана помочь малому бизнесу во время пандемии. Теперь предприниматели смогут взимать плату с пользователей, когда они подключаются к видеотрансляциям уроков и презентаций, например, занятий по йоге.

«К сожалению, Apple отклонила наш запрос, поэтому малый бизнес будет получать лишь 70% от своих заработанных денег», — заявили в Facebook.

По словам одного из топ-менеджеров компании Фиджи Симо, Facebook не будет получать никаких отчислений от доходов предпринимателей, которые воспользуются данной функцией. При этом социальная сеть хотела публично призвать Apple снизить свой налог, так как в пандемию «каждый доллар на счету».

Кроме того, Epic Games поддержал и стриминговый музыкальный сервис Spotify.

«Мы приветствуем решение Epic Games выступить против Apple и пролить свет на злоупотребление Apple своим доминирующим положением.

Недобросовестная практика Apple слишком долго ставила конкурентов в невыгодное положение.

Налог для потребителей и разработчиков приложений высок как никогда, и обеспечение конкурентоспособной и справедливой работы платформы iOS является неотложной задачей с долгосрочными последствиями», — говорится в официальном заявлении Spotify.

Создатель Telegram Павел Дуров также выступил на стороне Epic Games.

«Как фанат Fortnite (и свободы), я полностью поддерживаю Epic Games в их противостоянии Apple. Тот факт, что пользователи и разработчики позволяли Apple держать их в цифровом рабстве на протяжении 12 лет — это оскорбление для всего человечества», — заявил предприниматель.

При этом Дуров начал войну с Apple еще раньше. В прошлом месяце он опубликовал пост об App Store, в котором призвал пользователей отстаивать свои интересы и бороться с монополией купертиновцев.

На прошлой неделе против Apple также выступила компания Microsoft — ее сервису облачного гейминга xCloud запретили размещаться в App Store. Купертиновцы утверждают, что не могут допустить облачные сервисы в магазин, так как игры, доступные пользователям, не загружаются в App Store по отдельности. Это означает, что модераторы магазина не имеют возможности проверить их на предмет соответствия правилам, а потому не могут взять на себя ответственность за допуск всего сервиса.