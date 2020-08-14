Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел 

Прайм 2 часа назад
Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Фото: © AFP/ Noah Berger
Цены на самые дорогие смартфоны компании Apple — iPhone 11 Pro — снизились в России, пишет Hi-Tech Mail.ru.
Через год после старта продаж флагмана Apple смартфон базовой комплектации с памятью в 64 гигабайта стоит меньше 75 тысяч рублей.
Самые доступные модели iPhone 11 Pro по данным издания можно купить за рекордные 72 тысячи рублей.
Авторы статьи отмечают, что официальные ретейлеры продают модель еще и со скидкой: около 80 тысяч рублей.
Самый дорогой смартфон американского производителя доступен в российских магазинах с осени 2019 года. Тогда рекомендованная цена на модель с базовым объемом памяти была установлена на уровне 90 тысяч рублей, топовая iPhone 11 Pro с накопителем емкостью 512 гигабайт — 122 тысячи рублей.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Прайм: последние новости
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии - Дуров Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии - Дуров Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети
Наука и техника , Apple , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ургант обратился к белорусам
Ургант обратился к белорусам
Около 10 ТЦ «заминированы» неизвестными в Москве
Около 10 ТЦ «заминированы» неизвестными в Москве
Лукашенко обратился к белорусам
Лукашенко обратился к белорусам
Забастовка на МТЗ: к митингующим выехал премьер-министр Белоруссии
Забастовка на МТЗ: к митингующим выехал премьер-министр Белоруссии
Видео
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение