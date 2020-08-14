Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел 

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Через год после старта продаж флагмана Apple смартфон базовой комплектации с памятью в 64 гигабайта стоит меньше 75 тысяч рублей.

Самые доступные модели iPhone 11 Pro по данным издания можно купить за рекордные 72 тысячи рублей.

Авторы статьи отмечают, что официальные ретейлеры продают модель еще и со скидкой: около 80 тысяч рублей.

Самый дорогой смартфон американского производителя доступен в российских магазинах с осени 2019 года. Тогда рекомендованная цена на модель с базовым объемом памяти была установлена на уровне 90 тысяч рублей, топовая iPhone 11 Pro с накопителем емкостью 512 гигабайт — 122 тысячи рублей.