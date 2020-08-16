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С космодрома Куру стартовала европейская ракета Ariane 5 

Мир24 и ещё 5 24 минуты назад
С космодрома Куру стартовала европейская ракета Ariane 5
Фото: NASA
С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала европейская тяжелая ракета-носитель Ariane 5, сообщает ТАСС.
Ракета выведет на орбиту Земли два спутника связи: спутник BSAT-4b для японского оператора связи и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Также ракета отправит в космос американский аппарат MEV-2 для обслуживания американских спутников связи.
Изначально старт ракеты должен был состояться 28 июля, однако его несколько раз переносили из-за технических проблем и погодных условий.
Ранее стало известно, что российская тяжелая ракета-носитель «Ангара» прошла наземные испытания.
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Наука и техника , Технологии , Intelsat , ИТАР-ТАСС
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