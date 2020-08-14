Обнаружен «близнец» нашей галактики

Астрономы, используя радиообсерваторию Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), открыли экстремально далекую от нас и потому очень молодую галактику, которая удивительным образом напоминает нашу собственную галактику Млечный путь.

Специалисты считают, что первые галактики появились во Вселенной спустя примерно 300−400 миллионов лет после Большого взрыва.

Nature (Великобритания) . Группа астрономов обнаружила галактику, которая является древним близнецом нашего Млечного Пути. Расстояние до нее составляет 12 миллиардов световых лет. Об этом пишет научный журнал

Сообщается, что галактика «близнец» — SPT0418-47 находится в созвездии Часов.

«Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 миллиардов лет назад», — пояснила астроном из Астрофизического института Общества Макса Планка и один из авторов исследования Франческа Риццо.

Риццо и ее коллеги наблюдали за SPT0418-47 при помощи микроволнового телескопа ALMA. Свет от этой галактики идет до Земли более чем 12 миллиардов лет. Поэтому сейчас специалисты могут видеть ее в том состоянии, в котором она находилась примерно через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

В ходе исследования выяснилось, что форма этой галактики больше похожа на форму Млечного Пути, чем на формы, присущие всем древним галактикам. Кроме того, SPT0418-47 ближе к современным галактикам, чем к древним, и с точки зрения устройства материи диска.

«Мы столкнулись с очень удивительным явлением. Несмотря на то, что эта галактика производит звезды с огромной скоростью и в целом очень беспокойна по своей природе, материя ее диска оказалась очень упорядоченной. Это стало большой неожиданностью и, несомненно, повлияет на наши представления об эволюции галактик», — добавила один из авторов исследования Симона Вегетти.

Ранее ученые предположили, что Солнечная система могла появиться в результате столкновений Млечного Пути с ее спутником — карликовой галактикой Sgr DEG.