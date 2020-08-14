Обнаружен «близнец» нашей галактики

Астрономы, используя радиообсерваторию Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), открыли экстремально далекую от нас и потому очень молодую галактику, которая удивительным образом напоминает нашу собственную галактику Млечный путь.
Специалисты считают, что первые галактики появились во Вселенной спустя примерно 300−400 миллионов лет после Большого взрыва.
Группа астрономов обнаружила галактику, которая является древним близнецом нашего Млечного Пути. Расстояние до нее составляет 12 миллиардов световых лет. Об этом пишет научный журнал Nature (Великобритания) .
Сообщается, что галактика «близнец» — SPT0418-47 находится в созвездии Часов.
«Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 миллиардов лет назад», — пояснила астроном из Астрофизического института Общества Макса Планка и один из авторов исследования Франческа Риццо.
Риццо и ее коллеги наблюдали за SPT0418-47 при помощи микроволнового телескопа ALMA. Свет от этой галактики идет до Земли более чем 12 миллиардов лет. Поэтому сейчас специалисты могут видеть ее в том состоянии, в котором она находилась примерно через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.
В ходе исследования выяснилось, что форма этой галактики больше похожа на форму Млечного Пути, чем на формы, присущие всем древним галактикам. Кроме того, SPT0418-47 ближе к современным галактикам, чем к древним, и с точки зрения устройства материи диска.
«Мы столкнулись с очень удивительным явлением. Несмотря на то, что эта галактика производит звезды с огромной скоростью и в целом очень беспокойна по своей природе, материя ее диска оказалась очень упорядоченной. Это стало большой неожиданностью и, несомненно, повлияет на наши представления об эволюции галактик», — добавила один из авторов исследования Симона Вегетти.
Ранее ученые предположили, что Солнечная система могла появиться в результате столкновений Млечного Пути с ее спутником — карликовой галактикой Sgr DEG.