Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Nature (Великобритания): Ученые обнаружили «близнеца» нашей галактики 

ИноСМИ 5 часов назад
Обнаружен «близнец» нашей галактики
Фото: © NASA, CXC/UMass/D. Wang et al.
Астрономы, используя радиообсерваторию Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), открыли экстремально далекую от нас и потому очень молодую галактику, которая удивительным образом напоминает нашу собственную галактику Млечный путь.
Специалисты считают, что первые галактики появились во Вселенной спустя примерно 300−400 миллионов лет после Большого взрыва.
Группа астрономов обнаружила галактику, которая является древним близнецом нашего Млечного Пути. Расстояние до нее составляет 12 миллиардов световых лет. Об этом пишет научный журнал Nature (Великобритания) .
Сообщается, что галактика «близнец» — SPT0418-47 находится в созвездии Часов.

«Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 миллиардов лет назад», — пояснила астроном из Астрофизического института Общества Макса Планка и один из авторов исследования Франческа Риццо.

Риццо и ее коллеги наблюдали за SPT0418-47 при помощи микроволнового телескопа ALMA. Свет от этой галактики идет до Земли более чем 12 миллиардов лет. Поэтому сейчас специалисты могут видеть ее в том состоянии, в котором она находилась примерно через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.
В ходе исследования выяснилось, что форма этой галактики больше похожа на форму Млечного Пути, чем на формы, присущие всем древним галактикам. Кроме того, SPT0418-47 ближе к современным галактикам, чем к древним, и с точки зрения устройства материи диска.

«Мы столкнулись с очень удивительным явлением. Несмотря на то, что эта галактика производит звезды с огромной скоростью и в целом очень беспокойна по своей природе, материя ее диска оказалась очень упорядоченной. Это стало большой неожиданностью и, несомненно, повлияет на наши представления об эволюции галактик», — добавила один из авторов исследования Симона Вегетти.

Ранее ученые предположили, что Солнечная система могла появиться в результате столкновений Млечного Пути с ее спутником — карликовой галактикой Sgr DEG.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Последние новости
СМИ Украины: в Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым СМИ Украины: в Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым США: власти Ливана знали о «русской бомбе» в порту Бейрута США: власти Ливана знали о «русской бомбе» в порту Бейрута "Зловещее предупреждение" российского посла в Британии "Зловещее предупреждение" российского посла в Британии
Комментарии 1
Наука и техника , Наука , Статьи , Технологии , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
Видео
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение