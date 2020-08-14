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Ученые изучили место гибели парохода «Челюскин» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Ученые изучили место гибели парохода «Челюскин»
Фото: РИА Новости
Ученые и поисковики обследовали место гибели легендарного парохода «Челюскин» в Чукотском море, сообщила Морспасслужба Росморречфлота.
Целью работ было обновление данных по фактическому местонахождению парохода и создание трехмерной модели по его состоянию.

«Исследователи, прибывшие в район гибели парохода на буксире-спасателе «Лазурит» Приморского филиала Морспасслужбы, провели водолазные спуски для идентификации и обследования судна, а также построения его 3D-модели», — передает РИА «Новости» сообщение Росморречфлота.

По окончании работы экспедиционного отряда буксир Морспасслужбы, отдав почести погибшему пароходу «Челюскин» и высадив экспедиционный отряд, вышел к месту постоянного базирования.
Напомним, в сентябре 2006 года легендарный символ советской эпохи пароход «Челюскин» был обнаружен российскими учеными на дне Чукотского моря. Участникам экспедиции удалось поднять со дна несколько фрагментов и сделать снимки, которые бы позволили идентифицировать судно.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости
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