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Тяжелая «Ангара» успешно прошла проверки 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 18 минут назад
Тяжелая «Ангара» успешно прошла проверки
Фото: ТАСС
Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» готова к возобновлению летных испытаний, сообщил Роскосмос.
«Ангара» успешно прошла проверки Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева, передает ТАСС.
Универсальные ракетные модули погрузили в специальные вагоны. Ожидается «решение Госкомиссии на отправку на северный космодром» — Плесецк, говорится в сообщении.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».
В июне сообщалось, что первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» предварительно запланирован на 3 ноября.
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Наука и техника , Армия , Наука , Оружие , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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