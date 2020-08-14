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ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Раскрыта причина смерти шерстистого носорога
Фото: Популярная механика
Специалисты из Стокгольмского университета секвенировали древнюю ДНК 14 окаменелостей шерстистых носорогов, чтобы выяснить, что же стало с этими животными и почему они вымерли. Исчезновение доисторических крупных животных, таких как шерстистые мамонты и пещерные львы, ранее связывалось с распространением людей и их охотничьим образом жизни. Новое исследование опровергает эту теорию.
В то время как чрезмерная охота привела к гибели некоторых видов, исследования говорят, что вымирание шерстистого носорога, возможно, было вызвано потеплением. Авторы новой работы обнаружили, что популяция этого вида оставалась «стабильной и разнообразной» всего за несколько тысяч лет до исчезновения из Сибири. Ученые считают, что животное вымерло, когда температура, вероятно, поднялась слишком высоко для вида, который был адаптирован к холоду.
Чтобы узнать о размерах и стабильности популяции животных в Сибири, исследователи изучили ДНК, извлеченную из образцов тканей, костей и волос окаменелых останков. Старший автор исследования профессор Лав Дален сказал, что первоначально считалось, что люди появились в Северо-Восточной Сибири 14 000 или 15 000 лет назад. Это было как раз примерно в то время, когда вымер шерстистый носорог.

«Недавно было сделано несколько открытий гораздо более древних мест обитания человека, одному из которых 30 000 лет», — сказал Дален. «Поэтому снижение численности шерстистого носорога не сильно совпадает с первым появлением людей в этом регионе».

Кончено, это не единственное доказательство, которое приводят ученые. Секвенирование генома животного помогло им «оглянуться в прошлое». Так изучая генетическое разнообразие вида, исследователи смогли оценить численность шерстистых носорогов за десятки тысяч лет до их исчезновения. Результаты показали, что после увеличения численности популяции в начале холодного периода около 29 000 лет назад численность шерстистого носорога оставалась постоянной.
Данные ДНК также выявили генетические мутации, которые являются результатом адаптации к более холодному климату. Это говорит о том, что этот вид был более приспособлен к холодному сибирскому климату, и, возможно, уменьшение популяции произошло, как раз из-за короткого приода потепления, известного как Беллингское потепление.

«Мы отходим от идеи о том, что люди захватывают все, как только они попадают в новую среду, и вместо этого пытаемся выяснить роль климата», — говорят авторы исследования.

«Хотя мы не можем исключить участие человека, мы предполагаем, что вымирание шерстистого носорога, скорее всего, было связано с климатом».

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Наука и техника , Наука
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