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Климат Земли прошел точку невозврата 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Климат Земли прошел точку невозврата
Фото: Michalea King
Ледники Гренландии прошли точку невозврата, и, даже если изменение климата Земли остановится, ледяной щит продолжит сокращаться. Об этом сообщается в журнале Nature Communications Earth and Environment.
Исследователи провели дистанционное зондирование ледников, чтобы определить баланс между питанием и расходом ледяного щита Гренландии. Спутниковые данные охватывали более 200 крупных ледников, талая вода от которых стекает в окружающий остров океан. Оказалось, что регион прошел тот момент, когда снегопады, ежегодно пополняющие ледники, уже не в силах компенсировать потери, связанные с тем, что лед тает.
На протяжении 80-х и 90-х годов XX века приход свежего снега и тающий лед находились в состоянии равновесия, сохраняя целостность ледникового покрова. За эти десятилетия ледяные щиты ежегодно теряли около 450 миллиардов тонн льда, однако до недавних пор это компенсировалось снегопадами. Начиная с 2000-х годов, в течение короткого периода в 5-6 лет, количество тающего льда резко увеличилось. В год таяло около 500 гигатонн льда, однако питание ледника не увеличилось. Это значит, что ледяной щит Гренландии будет набирать массу только один год из ста.
Ледники уменьшились настолько, что большее количество льда перестало контактировать со дном океана и теперь омывается водой. Теплая океанская вода способствует быстрому таянию ледника. Если бы люди каким-то чудом остановили изменение климата, площадь гренландского щита продолжила бы сокращаться какое-то время.
В прошлом году таяние ледяного покрова Гренландии оказалось таким сильным, что океан поднялся на 2,2 миллиметра всего за два месяца.
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