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Вьетнам купит у России вакцину от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Вьетнам купит у России вакцину от коронавируса
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Власти Вьетнама купят у России вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Reuters со ссылкой на вьетнамское министерство здравоохранения.

«Одновременно Вьетнам продолжит разработку собственной вакцины», — приводит агентство цитату из репортажа местного телевидения.

В стране насчитывается всего 911 случаев инфицирования коронавирусом нового типа и 21 летальный исход среди зараженных им пациентов.
Ранее журналист CNN Зак Вольф усомнился в реальности российской вакцины от коронавирусной инфекции.

«Стремление страны к созданию вакцины частично объясняется политическим давлением Кремля, который стремится изобразить Россию как глобальную научную силу», — отметил он.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.
Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Владимир Путин , CNN , Reuters , Вьетнам
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