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В популярной соцсети появилась новая функция 

Lenta.ru 32 минуты назад
В популярной соцсети появилась новая функция
Фото: depositphotos.com
В российской социальной сети «Одноклассники» появилась возможность загружать стикерпаки от имени групп, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Раньше такая функция была только у пользователей популярной соцсети. Теперь опубликовать наборы смогут и группы при помощи чат-бота. Он обработает изображения и вернет ссылку на готовый стикерпак, а также уточнит, от имени кого надо выгрузить стикерпак: группы или от личного профиля.
Таким образом, уточняют в «Одноклассниках», повысится узнаваемость бренда компаний или авторов, увеличится количество подписчиков, и люди смогут общаться более эмоционально.

«В дальнейшем появится возможность устанавливать стикеры только при условии подписки на группу-автора. А также ОК планируют на странице стикерпака добавить баннер, в котором может содержаться дополнительная информация о группе или компании», — рассказали создатели.

Сейчас страницы стикерпака в социальной сети содержат информацию о количестве установок, постоянную ссылку на набор, которой можно делиться с друзьями, а также ссылку с именем автора или названием группы. При клике на последнюю, если стикерпак был загружен от имени сообщества, можно перейти на группу и подписаться на нее.
Ранее, в июне, «Одноклассники» разрешили пользователям создавать собственные наборы стикеров. Для этого нужно отправить в специальный чат-бот изображение и получить готовый стикерпак. По информации социальной сети, за месяц пользователи создали более 1 тысячи стикерпаков, установили около 500 тысяч и отправили почти 5 миллионов стикеров в сообщениях и комментариях.
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Наука и техника , Lenta.ru
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