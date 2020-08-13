Российский ученый предупредил о непредсказуемом оружии США

США создали оружие, которое якобы может менять климат в отдельных регионах, изменяя ионосферу и создавая «ионные облака». Об этой системе HAARP рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков

Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера» отметил, что HAARP изначально создавался как комплекс противоракетной обороны.

Система создает СВЧ-излучение, которое может вывести из строя боеголовку или самолет, которые попадают в зону высокого напряжения электромагнитного поля.

Это же излучение порождает «ионные облака» в ионосфере, в которых появляются участки с плазмой. Испытания выявили, что система влияет на геофизику Земли и на погоду над некоторыми регионами планеты.

«В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты», — отметил Сивков.

Он уточнил, что спрогнозировать, как и на какой регион влияет HAARP, сейчас невозможно, но с появлениями методов прогнозирования система станет мощным «геофизическим и климатическим оружием», считает ученый.

«Так что в перспективе возможно появление оружия, способного обрушивать на противника настоящие погодные катаклизмы и даже поражать его землетрясениями», — подвел итог Сивков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, с какими проблемами придется столкнуться создателями первого в истории человечества климатического оружия.