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Российский ученый предупредил о непредсказуемом климатическом оружии США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Российский ученый предупредил о непредсказуемом оружии США
Фото: Mark Farmer/AP/ТАСС
США создали оружие, которое якобы может менять климат в отдельных регионах, изменяя ионосферу и создавая «ионные облака». Об этой системе HAARP рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера» отметил, что HAARP изначально создавался как комплекс противоракетной обороны.
Система создает СВЧ-излучение, которое может вывести из строя боеголовку или самолет, которые попадают в зону высокого напряжения электромагнитного поля.
Это же излучение порождает «ионные облака» в ионосфере, в которых появляются участки с плазмой. Испытания выявили, что система влияет на геофизику Земли и на погоду над некоторыми регионами планеты.

«В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты», — отметил Сивков.

Он уточнил, что спрогнозировать, как и на какой регион влияет HAARP, сейчас невозможно, но с появлениями методов прогнозирования система станет мощным «геофизическим и климатическим оружием», считает ученый.

«Так что в перспективе возможно появление оружия, способного обрушивать на противника настоящие погодные катаклизмы и даже поражать его землетрясениями», — подвел итог Сивков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, с какими проблемами придется столкнуться создателями первого в истории человечества климатического оружия.
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Наука и техника , Константин Сивков , Деловая газета "Взгляд" , США
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