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Непредсказуемое и опасное: Россию предупредили об оружии США 

Вероника Полынина и ещё 4 15 минут назад
Непредсказуемое и опасное: Россию предупредили об оружии США
Фото: РИА Новости
У США есть ключ к климатическому или даже геологическому оружию, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
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Речь идет о системе HAARP — комплексе мощных направленных излучателей СВЧ-энергии, который изначально создавался как комплекс противоракетной обороны. Однако при испытаниях HAARP выяснилось, что оружие способно оказывать определенное влияние на геофизику Земли и на погоду над большими регионами планеты.

«В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты», — пишет Сивков в статье для газеты «Военно-промышленный курьер».

На данный момент США еще не научились рассчитывать и прогнозировать влияние комплекса на ионосферу, земную кору и магму, но когда такие методы появятся, «HAARP превратится в исключительно мощное геофизическое и климатическое оружие», считает эксперт.
Он отмечает, что работы по созданию методов прогнозирования ведутся по двум направлениям.

«Во-первых, это создание моделирующих комплексов на основе суперкомпьютеров, которые должны позволить смоделировать погодообразование над значительными территориями Земли, а также геофизические процессы с определением областей, где возможно возникновение землетрясений. Во-вторых, это сбор статистической информации об этих явлениях и ее систематизация — в объемах, достаточных, чтобы на этой основе можно было прогнозировать такие явления», — говорится в статье.

По словам Сивкова, в перспективе возможно появление оружия, которое не только сможет обрушивать на противника погодные катаклизмы, но и вызывать землетрясения.
Ранее, как писал «Рамблер», депутат Госдумы Алексей Журавлев выразил уверенность, что США применили климатическое оружие к России, вызвав аномально теплую зиму 2019/2020 в нашей стране.
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Наука и техника , Алексей Журавлев , Константин Сивков , Госдума , США , Япония
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