В Telegram появились видеозвонки

Мессенджер Telegram официально представил видеозвонки в приложении для Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании-автора.
"Сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны, как только это будет возможно)", — заявили в Telegram.
iOS-версия приложения пока не обновлена потому, что модераторы AppStore его еще не проверили.
Авторы также рассказали, что звонки защищены сквозным шифрованием. Чтобы убедиться в качестве защиты, можно сравнить четыре эмодзи на экране собеседников.
Помимо этого, команда Telegram анонсировали внедрение новых функций и запуск групповых видеозвонков.
Роскомнадзор сообщил о снятии требования по ограничению доступа к Telegram 18 июня. Данное решение было принято по согласованию с Генпрокуратурой РФ. В ведомстве также указали на то, что Telegram объявил о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.