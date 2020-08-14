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Telegram представил видеозвонки на Android 

Москва24 и ещё 20 2 часа назад
В Telegram появились видеозвонки
Фото: m24.ru
Мессенджер Telegram официально представил видеозвонки в приложении для Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании-автора.

"Сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны, как только это будет возможно)", — заявили в Telegram.

iOS-версия приложения пока не обновлена потому, что модераторы AppStore его еще не проверили.
Авторы также рассказали, что звонки защищены сквозным шифрованием. Чтобы убедиться в качестве защиты, можно сравнить четыре эмодзи на экране собеседников.
Помимо этого, команда Telegram анонсировали внедрение новых функций и запуск групповых видеозвонков.
Роскомнадзор сообщил о снятии требования по ограничению доступа к Telegram 18 июня. Данное решение было принято по согласованию с Генпрокуратурой РФ. В ведомстве также указали на то, что Telegram объявил о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.
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Наука и техника , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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