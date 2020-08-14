В Telegram появились видеозвонки

Мессенджер Telegram официально представил видеозвонки в приложении для Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании-автора.

"Сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны, как только это будет возможно)", — заявили в Telegram.

iOS-версия приложения пока не обновлена потому, что модераторы AppStore его еще не проверили.

Авторы также рассказали, что звонки защищены сквозным шифрованием. Чтобы убедиться в качестве защиты, можно сравнить четыре эмодзи на экране собеседников.

Помимо этого, команда Telegram анонсировали внедрение новых функций и запуск групповых видеозвонков.