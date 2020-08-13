У рифовых акул обнаружились социальные связи 

Рифовые акулы, обитающие в Индийском и Тихом океанах, являются единственным видом одноименного рода, входящего в семейство серых акул. Встречаются они, как правило, вблизи коралловых рифов, а опознать их можно по характерной белой окраске кончиков плавников.

Предыдущие исследования образа жизни рифовых акул показали, что охотятся эти животные в районе одной определенной точки в океане, служащей им «базой», на которую они возвращаются для отдыха — биологи называют такую стратегию добывания корма «фуражированием с центральным местом». Но при этом рифовые акулы не используют никаких убежищ и практически всегда находятся в движении. Они также не заботятся о своем потомстве, и до сих пор считались среди ученых закоренелыми одиночками.

Однако группа биологов под руководством Янниса Папастаматиу и Дэвида Джекоби из Лондонского зоологического общества решила проверить, так ли это на самлм деле. Для исследования они использовали данные наблюдений за 41 рифовой акулой, которые проводились в период с 2011 по 2014 год. На основе этих данных ученые составили модели передвижений отдельных особей и сравнили их между собой.

В результате выяснилось, что некоторые акулы предпочитают базироваться ближе друг к другу и образуют так называемые «сообщества деления-слияния», в которых особи, составляющие ядро группы, постоянно меняются. Биологи также обнаружили, что хотя представители отдельных сообществ взаимодействуют между собой, эти связи как правило случайны и очень слабы — относительно близко общаться рифовые акулы предпочитают с членами своей группы. Причем иногда они даже образуют устойчивые пары, и некоторые из этих пар существовали на протяжении всего периода наблюдений.

Авторы исследования отмечают, что такие связи базируются прежде всего на своеобразной помощи в добывании еды: если одна акула видит, что другая поймала рыбу, то она перемещается в тот же район, повышая свои шансы на то, чтобы получить добычу.