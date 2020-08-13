Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У рифовых акул обнаружились социальные связи 

Популярная механика и ещё 1 4 часа назад
У рифовых акул обнаружились социальные связи
Фото: Популярная механика
Рифовые акулы, обитающие в Индийском и Тихом океанах, являются единственным видом одноименного рода, входящего в семейство серых акул. Встречаются они, как правило, вблизи коралловых рифов, а опознать их можно по характерной белой окраске кончиков плавников.
Предыдущие исследования образа жизни рифовых акул показали, что охотятся эти животные в районе одной определенной точки в океане, служащей им «базой», на которую они возвращаются для отдыха — биологи называют такую стратегию добывания корма «фуражированием с центральным местом». Но при этом рифовые акулы не используют никаких убежищ и практически всегда находятся в движении. Они также не заботятся о своем потомстве, и до сих пор считались среди ученых закоренелыми одиночками.
Однако группа биологов под руководством Янниса Папастаматиу и Дэвида Джекоби из Лондонского зоологического общества решила проверить, так ли это на самлм деле. Для исследования они использовали данные наблюдений за 41 рифовой акулой, которые проводились в период с 2011 по 2014 год. На основе этих данных ученые составили модели передвижений отдельных особей и сравнили их между собой.
В результате выяснилось, что некоторые акулы предпочитают базироваться ближе друг к другу и образуют так называемые «сообщества деления-слияния», в которых особи, составляющие ядро группы, постоянно меняются. Биологи также обнаружили, что хотя представители отдельных сообществ взаимодействуют между собой, эти связи как правило случайны и очень слабы — относительно близко общаться рифовые акулы предпочитают с членами своей группы. Причем иногда они даже образуют устойчивые пары, и некоторые из этих пар существовали на протяжении всего периода наблюдений.
Авторы исследования отмечают, что такие связи базируются прежде всего на своеобразной помощи в добывании еды: если одна акула видит, что другая поймала рыбу, то она перемещается в тот же район, повышая свои шансы на то, чтобы получить добычу.
Популярная механика: последние новости
США заподозрили в локальном изменении климата США заподозрили в локальном изменении климата У стай саранчи нашли слабое место У стай саранчи нашли слабое место Вино, ягоды и орехи помогают бороться с COVID-19 Вино, ягоды и орехи помогают бороться с COVID-19
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов перенес инсульт
Ефремов перенес инсульт
Женщина и трое детей погибли при пожаре под Саратовом
Женщина и трое детей погибли при пожаре под Саратовом
Российские военные привезли в Сирию продукты
Российские военные привезли в Сирию продукты
Лавров выдвинул требование Минску
Лавров выдвинул требование Минску
Видео
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
00:14
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
Происшествия Криминал
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
00:21
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
Происшествия
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение