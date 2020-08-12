Microsoft исправила 120 уязвимостей в Windows 

Microsoft выпустила очередное ежемесячное «обновление по вторникам» (Patch Tuesday) для Windows. Оно исправляет проблемы безопасности.

Всего апдейт «закрывает» 120 уязвимостей в системе безопасности, в том числе две уязвимости «нулевого дня». Сообщается, что проблемы затрагивают и саму операционную систему, и браузер Edge, и продукты Office.

Стоит отметить, что 17 из 120 уязвимостей имеют максимальную оценку опасности, то есть являются критическими. Одна из уязвимостей позволяла злоумышленникам удалённо запускать выполнение вредоносного кода. Под угрозой находились все версии операционной системы с Internet Explorer 11.

Журналисты пишут, что августовское обновление — третье по величине обновление безопасности. Оно уступает лишь апдейтам, которые вышли в июне 2020 года и в июле 2020 года. Они исправляли 126 и 123 уязвимости соответственно.