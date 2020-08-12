Раскрыта мощность iPhone 12 

Мощность нового смартфона Apple будет сравнима с производительностью компьютера. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на Twitter-блогера под ником komiya_kj.

Как следует из раскрытой информации источников автора, в аппаратах серии iPhone 12 будет использоваться чип A14. Процессор окажется производительнее актуального A13, используемого в устройствах iPhone 11 и SE. В частности, блогер предсказывает, что вычислительная мощность процессора вырастет на 40 процентов, графического ускорителя — на 50 процентов.

Журналисты предположили, что новые чипы смогут поднять производительность смартфонов Apple до уровня MacBook Air. По их мнению, мощность графического ускорителя в iPhone имеет большое значение, так как компания, в частности, делает упор на развитие игровой платформы Apple Arcade.

Специалисты подчеркнули, что в новых смартфонах Apple постарается оптимизировать энергопотребление всех компонентов девайса, включая процессор. Судя по техническим спецификациям 5-нанометрового техпроцесса, на основе которого будут построены чипы для iPhone, процессоры окажутся на 15 процентов быстрее и на 30 процентов энергоэффективнее по сравнению с процессорами A13.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость новых iPhone в России. По словам специалиста, сейчас предсказать ценовую политику Apple сложно, но можно предположить, что стоимость iPhone не изменится, либо увеличится на 10-15 процентов.