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Раскрыта мощность iPhone 12 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта мощность iPhone 12
Фото: AP
Мощность нового смартфона Apple будет сравнима с производительностью компьютера. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на Twitter-блогера под ником komiya_kj.
Как следует из раскрытой информации источников автора, в аппаратах серии iPhone 12 будет использоваться чип A14. Процессор окажется производительнее актуального A13, используемого в устройствах iPhone 11 и SE. В частности, блогер предсказывает, что вычислительная мощность процессора вырастет на 40 процентов, графического ускорителя — на 50 процентов.
Журналисты предположили, что новые чипы смогут поднять производительность смартфонов Apple до уровня MacBook Air. По их мнению, мощность графического ускорителя в iPhone имеет большое значение, так как компания, в частности, делает упор на развитие игровой платформы Apple Arcade.
Специалисты подчеркнули, что в новых смартфонах Apple постарается оптимизировать энергопотребление всех компонентов девайса, включая процессор. Судя по техническим спецификациям 5-нанометрового техпроцесса, на основе которого будут построены чипы для iPhone, процессоры окажутся на 15 процентов быстрее и на 30 процентов энергоэффективнее по сравнению с процессорами A13.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость новых iPhone в России. По словам специалиста, сейчас предсказать ценовую политику Apple сложно, но можно предположить, что стоимость iPhone не изменится, либо увеличится на 10-15 процентов.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Денис Кусков , Apple
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