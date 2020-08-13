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Астрономы обнаружили удивительно похожую на наш Млечный путь галактику 

BFM.RU и ещё 1 49 минут назад
Найдена удивительно похожая на наш Млечный путь галактика
Фото: ТАСС
Галактика, занесенная в каталог как SPT0418-47, настолько удалена, что ее свет шел более 12 миллиардов лет, чтобы добраться до нас. Cейчас мы видим ее такой, какой она была, когда Вселенной было всего 1,4 миллиарда лет, что составляет 10% от ее нынешнего возраста, говорится в заявлении Южной европейской обсерватории (ESO), которая участвовала открытии. В то время галактики еще формировались.
Эта «малышка», обнаруженная мощной сетью радиотелескопов ALMA, построенной на севере Чили, подозрительно похожа на наш Млечный Путь: та же высокая плотность звезд вокруг галактического центра и тот же вращающийся диск. Большой сюрприз для астрономов, которые не думали, что такая структура может образоваться 12 миллиардов световых лет назад. «Впервые присутствие галактического центра обнаружено в такой молодой Вселенной, что дает SPT0418-47 статус самого удаленного двойника Млечного Пути», — говорят в ESO.
Еще один большой сюрприз: никаких следов турбулентности или нестабильности в галактике, которая кажется удивительно спокойной. Возможно, вопреки современным представлениям, молодая Вселенная была менее хаотичной вскоре после Большого Взрыва.
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