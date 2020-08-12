Плутониевые птицы: как США хотели следить за СССР

ЦРУ планировало использовать ядерные дроны для многодневной слежки за Советским Союзом. Документы о секретной программе США недавно рассекретили военные.
Центральное разведывательное управление США рассекретило данные о проекте создания необычных дронов, которые американские власти намеревались использовать в самый разгар «холодной войны» для наблюдения за территорией СССР.
В те годы американцами уделялось большое внимание средствам воздушной разведки на территории СССР. Среди основных средств слежения были скоростной разведчик SR-71 Blackbird и легендарный высотный самолет-шпион U-2.
«Несмотря на их успех, однако, использование этих платформ несло значительные риски, в том числе обнаружения и даже потери летчиков, как было в случае со сбитым U-2 Фрэнсиса Гарри Пауэрса в 1960 году, — говорится в сообщении ЦРУ. — Постоянно продолжавшиеся исследования ЦРУ привели к разработке концепции беспилотных летательных аппаратов, как платформ для сбора информации. Инновационная программа ЦРУ под кодовым названием Aquiline была первой опробованной концепцией».
Целью секретной программы в начале 1970-х годов была «разработка и поддержание оперативных возможностей проведения скрытой разведки в запрещенных районах». Аппарат, разрабатывать который было доверено давнему подрядчику минобороны
, фирме McDonnell Douglas, сильно отличался от других известных самолетов этого производителя.
Aquiline был небольшим дроном размером с крупную птицу, чтобы запутать радары, и имел много общего в очертаниях с этим животным.
«Небольшой, похожий на птицу малозаметный аппарат с весьма низким поперечным сечением в акустическом, оптическом и радиодиапазонах, позволяющим ему действовать в естественных условиях, — говорилось в документах ЦРУ. — Он небольшой, летает низко и тихо, может обманывать оборону, нежели подавлять».
Размах крыльев составлял 2,5 метра, тихий четырехтактный двигатель внутреннего сгорания позволял дрону развивать скорость до 80 узлов (50 км/ч), держаться в воздухе до 50 часов и преодолевать до 2 тыс. километров. При этом максимальная высота полета должна была составлять около 7 тыс. метров.
Планировалась и усовершенствованная версия дрона, использовавшая для движения ядерное топливо — радиоизотопный источник энергии, например, плутоний, мог значительно увеличить радиус и время применения разведывательного аппарата.
Подобные системы сегодня применяются в дальних космических миссиях, а в самолете-разведчике она могла бы довести длительность полета до месяца, а дальность до 50 тыс. километров, что больше окружности Земли.
Предполагалось, что дрон мог заниматься фоторазведкой местности на высотах сильно ниже, чем U-2, а также вести радиоэлектронную разведку, вскрывать места расположения советских радаров, средств связи и т.д.
В отличие от других самолетов Aquiline мог ближе подбираться к интересующим целям и делать снимки с более высоким разрешением. Кроме того, дрон мог сбрасывать в нужные районы специальные сенсоры, изготовленные ЦРУ.
Для наибольшей эффективности дроны должны были запускаться, встречаться и контролироваться специальными мобильными группами, действующими с приграничных к СССР или Китаю странах — Тайваня, Турции, Норвегии.
Кстати приземляться сам дрон не мог — его «ловили» в воздухе вертолеты.
Чтобы не нести на себе собственные системы накопления информации, которые в те времена представляли собой громоздкие устройства, дроны должны были передавать собранную информацию на дежурящий неподалеку модифицированный самолет DC-6.
Базировать дроны планировалось в так называемой «Зоне 51» — удаленном подразделении военно-воздушной базы «Эдвардс», используемом для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения.
Судя по рассекреченным документам, проект был настолько секретным, что для участия в нем допускались только сотрудники, нанятые минимум за два года до совершения первых полетов.
Всего было построено пять из 12 запланированных прототипов. Однако по неизвестным причинам проект реализован не был.
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