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Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра 

РИА Новости 2 часа назад
Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра
Фото: CC0 / WikiImages /
Палеонтологи из Саутгемптоновского университета открыли новый вид динозавра, который обитал на Земле 115 миллионов лет назад и относился к тому же семейству, что и тираннозавры, передает телеканал Sky news.
Сообщается, что по итогам исследования четырех костей, найденных на британском острове Уайт в прошлом году, ученые пришли к выводу, что они принадлежат неизвестному ранее науке динозавру. Согласно выводам палеонтологов, этот вид обитал на земле в меловой период и относится к семейству тераподовых, в которое входит также тираннозавр, а его длина могла достигать 4 метров. Новому виду ученые присвоили название Vectaerovenator inopinatus.

"Данных о тераподовых динозаврах в Европе времен середины мелового периода не так уж и много, поэтому действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание видового разнообразия динозавров этой эпохи", — заявил аспирант университета, руководящий исследованием, Крис Баркер, слова которого приводит Sky news.

Как напоминает телеканал, в 2019 году на острове Уайт были обнаружены четыре кости из шеи, спины и хвоста динозавра. Позже экспертиза показала, что окаменелости, вероятно, принадлежат одному и тому же динозавру, который мог жить к северу от побережья острова Уайт.
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Наука и техника , Крис Баркер , Sky News
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