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Китайцы сделали полностью прозрачный телевизор 

Популярная механика и ещё 1 3 часа назад
Китайцы сделали полностью прозрачный телевизор
Фото: Xiaomi
Через экран нового гаджета, который станет первым серийным телевизором такого типа, видна окружающая обстановка.
Компания Xiaomi представила Mi TV LUX Transparent Edition — устройство, которое его создатели называют первым в мире серийным прозрачным телевизором. Благодаря прозрачному экрану, не имеющему внешних рамок, изображение выглядит как висящее в воздухе.
Новый телевизор имеет 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей, по заявлению Xiaomi, имеет статический коэффициент контрастности 150000:1 и бесконечный динамический коэффициент контрастности, обеспечивающий чрезвычайно насыщенный чёрный цвет и высокую яркость изображения. Частоту обновления экрана составляет 120 Гц, глубина цвета — 10 бит и охватывает 93% цветового пространства DCI-P3. Экран отображает 1,07 миллиарда цветовых комбинаций, что выходит за рамки того, что может воспринимать человеческий глаз.
Скорость отклика экрана нового телевизора составляет 1 мс, а качество изображения поднимает технология компенсации движения MEMC. Заявлено, что работает Mi TV LUX Transparent Edition на специально доработанном под новинку чипе MediaTek 9650 с более чем 20-ю алгоритмами оптимизации и 5-ю сценариями использования.
Для лучшего звучания использована технология Dolby Atmos в сочетании с искусственным интеллектом, определяющим подходящий режим звука в зависимости от типа воспроизводимого контента — фильмов, спортивных трансляций, выпусков новостей и других.
Работает Mi TV LUX Transparent Edition на специально адаптированной для телевизоров операционной системе MIUI с особым интерфейсом и функцией Always-On, которая позволяет выводить на экран изображения или тестовые сообщения. Продажи нового телевизора в Китае начнутся с 16 августа.
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