Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«МегаФон» запустил «Мобильный ID» 

Lenta.ru и ещё 8 53 минуты назад
«МегаФон» запустил «Мобильный ID»
Фото: Westend61 RF / VITTA GALLERY / Diomedia
Оператор мобильной связи «МегаФон» объявил о запуске нового сервиса для рынка онлайн-коммерции — «Мобильного ID». Благодаря ему онлайн-площадки могут предложить своим пользователям удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля, говорится в сообщении «МегаФона».
Для того, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Это займет не более пяти секунд. К тому же, не придется больше запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID». Это не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении данных.
В «МегаФоне» считают, что «Мобильный ID» будет востребован интернет-магазинами, банками, образовательными сервисами, туроператорами и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

«С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Данные пользователя будут надежно защищены в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.
Если возникнет необходимость получить доступ к чувствительным данным — например, адресу клиента для курьерской доставки — у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код, что обеспечит защиту данных даже при утере телефона.
Поддержка «Мобильного ID» уже реализована в ряде собственных сервисов МегаФона, например, в МегаФон ТВ, а также используется как идентификатор для подключения к сети Wi‑Fi в офисе компании. Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к сети Интернет.
«Мобильный ID» — кросс-операторский продукт, им смогут пользоваться все абоненты Big4. Российские операторы договорились об общих принципах взаимодействия, а также разработали единый логотип сервиса в виде стилизованной буквы «М» для сайтов, поддерживающих вход с помощью «Мобильного ID».
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Последние новости
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Михаил Ефремов перенес инсульт Михаил Ефремов перенес инсульт В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России
Комментарии
Наука и техника , Влад Вольфсон , Мегафон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение