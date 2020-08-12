TikTok уличили в слежке за миллионами пользователей 

The Wall Street Journal уличила TikTok в слежке за пользователями. По информации издания, соцсеть больше года нарушала правила конфиденциальности Google, собирая уникальные идентификаторы миллионов пользователей операционной системы Android.

TikTok собирал MAC-адреса — специальные идентификаторы, которые присваиваются каждому устройству. С их помощью приложение получило возможность следить за владельцам гаджетов в интернете, причем скрывало это с помощью дополнительного шифрования.

Отмечается, что такие действия противоречат правилам Google. Кроме того, TikTok не оповещал пользователей о сборе данных. В комментарии The Wall Street Journal представитель соцсети заверил, что такая практика была прекращена в ноябре 2019 года. В общей сложности TikTok следил за пользователями порядка 15 месяцев.

Соцсети грозит блокировка на территории США. 6 августа президент страны Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Предвыборный штаб Трампа также обвинял TikTok в слежке за людьми.