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Новый материал для машиностроения создали в России 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Новый материал для машиностроения создали в России
Фото: depositphotos.com
Технологию изготовления керамических деталей из карбида кремния усовершенствовали ученые НИТУ "МИСиС". По словам авторов, применение нового материала существенно повысит характеристики двигателей автомобилей, самолетов и другой техники. Результаты опубликованы в журналах Ceramics International и Materials.
Карбид кремния — материал, находящий сегодня широкое применение в различных отраслях промышленности в качестве полупроводника, конструкционного материала и абразива.
Керамика из карбида кремния, для производства которой используются полевой шпат и кварцевый песок, прекрасно переносит огромные сжимающие давления. Но, по словам ученых, она очень чувствительна к структурным дефектам, из за чего имеет малую прочность на растяжение и изгиб, а также низкую трещиностойкость, что ограничивает ее применение.

"Карбидокремниевая керамика могла бы успешно заменить сплавы, содержащие дефицитные кобальт, никель и хром, а ее применение для изготовления лопаток турбин и деталей двигателей внутреннего сгорания позволило бы поднять рабочие температуры в двигателях и повысить мощность, тяговую силу, КПД и экологичность", — рассказал автор работы, сотрудник Научно-учебного центра самораспростаняющегося высокотемпературного синтеза МИСиС-ИСМАН Степан Воротыло.

Ученые НИТУ "МИСиС" смогли улучшить характеристики материала за счет формирования армирующих нановолокон по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

"Благодаря эффекту комбинированной добавки тантала и тефлона нам удалось синтезировать материал с карбидокремниевой матрицей, усиленной карбидокремниевыми нановолокнами. Они активируют спекание керамики и повышают прочностные характеристики материала, так как служат барьером для распространения трещин", — объяснил Степан Воротыло.

По словам исследователей, за счет формирования нановолокон удалось значительно снизить температуру и время выдержки керамики в вакуумной печи — с нескольких часов при 1800-2000°C до одного часа при 1450°C.
В дальнейшем ученые планируют продолжить работы над повышением трещиностойкости и прочности материала.
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