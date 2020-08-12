В Волчьем логове Гитлера нашли новые артефакты 

Ученые вновь изучили Волчье логово, военный штаб Гитлера, расположенный в лесу в Польше , и сделали несколько новых открытий.

Волчье логово было первым военным штабом Адольфа Гитлера на Восточном фронте. Его построили во время Второй мировой войны перед началом операции Барбаросса, вторжения в Советский Союз в 1941 году. А в июле 1944 года группа действующих и отставных немецких офицеров в этом же месте предприняла попытку убить Гитлера. Это событие вошло в историю как заговор 20 июля.

«Работы на этой территории велись на протяжении десятилетий, специалисты изучили весь район, поэтому мы были убеждены, что искать здесь уже нечего» — сказал лесной инспектор.

Ученые в течение нескольких месяцев проводили геологоразведочные работы. В последние недели им удалось обнаружить несколько бронированных дверей, лестницы, ведущие в казармы Гитлера, и двери для защиты от химической атаки в двух бункерах, включая личный бункер Гитлера. Кроме того, в бункере Гитлера исследователи нашли много более мелких предметов, включая трубопроводную арматуру, бойлер, трубы, краны и раковины. Одна находка была наиболее интересной — камень, на котором выгравирован бригада сопровождения фюрера и раскрашенный флаг. Открытие позволяет определить, в каких казармах жила эта бригада и как она выглядела.