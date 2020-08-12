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Как избавиться от мошеннических звонков 

Российская Газета 51 минуту назад
Как избавиться от мошеннических звонков
Фото: РИА Новости
В 2019 году мошенники звонили трети россиян, а за первую половину 2020 года общее количество преступлений, связанных с картами и переводами, выросло на 600%. Эксперты Роскачества объяснили, как не попасться на удочку преступников.
На некоторых смартфонах, использующих операционную систему Android, есть встроенная функция блокировки вызовов от незнакомых номеров. Но встроенный режим "Не беспокоить" не всегда подходит для решения проблемы ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться. Также в некоторых смартфонах с русской локализацией есть путаница в названии функции "Блокировка неизвестных абонентов", "Неизвестные номера" или "Unknown", которые означают блокировку не неизвестных пользователю номеров, а звонков со скрытых номеров (что тоже для некоторых является полезной функцией).
Проще всего настроить блокировку звонков с неизвестных для абонента номеров на Xiaomi: откройте "Настройки", прокрутите экран до раздела "Приложения", выберите "Системные приложения", "Настройки вызовов", "Антиспам", "Блокировка вызовов". Далее нужно активировать функции: "Блокировать вызовы от незнакомых" и "Блокировать вызовы со скрытых номеров: блокировать вызовы от неизвестных".
Чуть сложнее процедура блокировки выглядит на смартфонах Huawei: нужно нажать на "три точки" внизу экрана справа, выбрать "Заблокировано", затем "Правила блокировки", "Правила блокировки вызовов: выбрать "Все незнакомые номера".
На многих телефонах (например, на Samsung серии Galaxy) такой встроенной функции нет, и придется использовать сторонние решения, например, определители номеров, о которых дальше пойдет речь.
В мобильной операционной системе от Apple (iOS) пользователь может установить "Заглушение неизвестных", чтобы не получать вызовы от незнакомцев. В этом случае будут блокироваться вызовы вообще ото всех абонентов, которых нет в списке контактов, и с которыми вы никогда не общались с этого устройства по данным номерам. Однако если ранее с абонентом был контакт по СМС, или номер приходил по электронной почте, звонки будут приходить вам.
Чтобы установить "Заглушение неизвестных", перейдите в меню "Настройки", затем "Телефон" и прокрутите вниз. После активации вызовы с незнакомых номеров будут поступать без звука, переадресовываться на автоответчик и отображаться в списке недавних вызовов. Компания Apple также позаботилась и о чрезвычайных ситуациях: если абонент совершает экстренный вызов, функция "Заглушение неизвестных" автоматически отключается на 24 часа, чтобы iPhone мог принимать любые вызовы.
Кроме того, пользователи могут воспользоваться защитой от спама на уровне оператора или же при помощи специального ПО — например "Kaspersky Who Calls" или определителя номера от "Яндекса".
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Наука и техника , Яндекс , Apple
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