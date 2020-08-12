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В Twitter появилась новая функция 

РИА Новости и ещё 9 3 часа назад
В Twitter появилась новая функция
Фото: РИА Новости
Сервис микроблогов Twitter разрешил пользователям самим определять круг лиц, которые могут отвечать на их публикации. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.
По словам директора по управлению продуктами Сьюзан Кси, новая функция тестировалась с мая ограниченным числом пользователей и оправдала себя.

"Иногда люди намного более комфортно чувствуют себя, рассказывая о происходящем, если они сами решают, кто может им ответить", — говорится в сообщении.

Решение о том, кто сможет отвечать на твит, пользователи будут делать непосредственно перед его публикацией, уточнили в компании.
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