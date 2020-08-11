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Xiaomi представила «прозрачный» телевизор 

Ferra.ru 55 минут назад
Xiaomi представила «прозрачный» телевизор
Фото: Ferra.ru
Двумя смартфонами презентация Xiaomi не ограничилась. Компания также представила «прозрачный» телевизор.
Xiaomi заявляет, что это первый в мире серийный «прозрачный» телевизор. Устройство назвали Mi TV LUX Transparent Edition. Телевизор может похвастаться OLED-экраном диагональю 55 дюймов и частотой обновления изображения 120 Гц. В устройстве применяется технология MEMC, которая позволяет сделать картинку более плавной, а детали изображения более чёткими. Есть поддержка Dolby Atmos. В качестве процессора выступает MTK 9650.
На фото ниже, предоставленном Telegram-каналом Equal Leaks, можно увидеть демонстрацию «прозрачности» телевизора:
Необычное устройство Mi TV Super Cup оценено в 49 999 юаней (около 526 тысячи рублей). Ожидаемо дорого. В целом, телевизор является, скорее, концептуальным устройством, как Mi Mix Alpha в своё время.
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Наука и техника , Гаджеты
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