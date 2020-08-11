Найден способ снизить риск передачи коронавируса 

Немецкие ученые выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном на сайте немецкого Рурского университета.

Исследование проводилось группой ученых из исследовательской группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме совместно с учеными из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга Бремена . Результаты экспериментов показали, что клетки вируса Sars-Cov-2 "выводятся из строя" жидкостями для полоскания рта.

Исследователи протестировали восемь жидкостей для полоскания рта с различными ингредиентами, которые продаются в аптеках Германии. Они смешивали каждую жидкость для полоскания рта с вирусными частицами Sars-Cov-2 и встряхивали смесь в течение 30 секунд для моделирования эффекта полоскания рта.

Результат исследования показал, что все жидкости для полоскания снижали исходный титр вируса. В тех случаях, когда "полоскание" проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.

Авторы исследования, однако, отмечают, что жидкости для полоскания не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения.

"Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле", — заявил ведущий ученый исследования Тони Мейстер.

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