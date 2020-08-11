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Металлодетектор кладоискателя засек 3000-летний тайник 

Популярная механика 1 час назад
Металлодетектор кладоискателя засек 3000-летний тайник
Фото: Crown Office and Procurator Fiscal Service
Мариуш Степиен — шотландский кладоискатель-любитель. Совершенно случайно его металлодетектор обнаружил клад с предметами бронзового века!
Находка Степиена датируется 1000-900 годами до нашей эры и включает в себя конскую сбрую и меч. Предметы были обнаружены на глубине чуть меньше метра. О кладе Мариуш Степиен сразу же сообщил археологам.
После этой находки профессиональные исследователи работали на этом месте в течение 22 дней и обнаружили меч, все еще находящийся в ножнах, украшенные ремни, пряжки, кольца, украшения и колпачки от колес колесницы. Степьен и его друзья также присутствовали на раскопках все 22 дня, решив засвидетельствовать раскопки от начала до конца.

«Я был на седьмом небе от счастья», — рассказывает кладоискатель. «Я так рад, что земля открыла мне то, что было скрыто на протяжении 3000 лет. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось!».

Археологи говорят, что им очень повезло, так как в почве сохранились органические материалы, такие как дерево и кожа, это позволило ученым увидеть, как были соединены предметы между собой ремнями. «Это национально значимая находка. Так мало кладов бронзового века было раскопано в Шотландии, что это удивительная возможность для нас восстановить не только бронзовые артефакты, но и посмотреть на органический материал», — прокомментировали ученые.
Ниже вы можете увидеть 3D-модель найденного меча в ножнах.
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Наука и техника , Наука
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