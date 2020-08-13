"Мы работаем над собственной вакциной уже три месяца", — цитирует Видодо газета The Jakarta Post. Президент надеется, что препарат будет готов "как можно скорее". Первые инъекции уже получили около 20 добровольцев. Всего в испытаниях примут участие около 1,6 тысячи волонтеров, среди них и губернатор провинции Западная Ява Ридван Камиль.