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Tesla займётся дизайном космических кораблей 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Tesla займётся дизайном космических кораблей
Фото: SpaceX
Объявление с вакансией для дизайнера опубликовано на официальном портале американского автопроизводителя.
Американский бизнесмен Илон Маск, являющийся основателем автомобильной компании Tesla и космической компании SpaceX, намерен глубже интегрировать оба бизнеса друг в друга. В частности, дизайнеры Tesla могут начать работу над кораблями SpaceX.
Как следует из описания вакансии, опубликованной Tesla на своём официальном сайте, производитель электромобилей ищет дизайнера, которому предстоит работать над обликом автомобилей. При этом в объявлении сделана оговорка, что специалисту могут доверить и другие проекты. В качестве одного из примеров названа работа над космическим кораблём.
Вакансия подразумевает постоянную занятость в дизайн-студии Tesla, которая находится в Хоторне, штат Калифорния. Примечательно, что в этом же городе расположена и штаб-квартира космической компании SpaceX, над проектами которой потенциально может работать новый дизайнер.
Напомним, ранее стало известно, что электрокроссовер Tesla Model X стал официальным автомобилем для транспортировки астронавтов NASA к ракетам для будущих миссий SpaceX. Вместо традиционного Astrovan, на котором космонавты добираются до ракеты, Даглас Харли и Роберт Бенкен были доставлены к Crew Dragon на заднем сиденьем Tesla Model X. Также астронавты SpaceX имеют скафандры собственной разработки, а не пользуются уже существующими.
Кроме того, тестовый прототип нового космического аппарата SpaceX уже получил аккумуляторы от электромобиля Tesla, а в дальнейшем планируется только расширять использование автомобильных батарей в серийных космических аппаратах.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Илон Маск , SpaceX , NASA
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