Раскрыт неизвестный прототип iPhone 

В сети появились ранее неизвестные снимки iPhone. Фотографии устройства раскрыл в своем Twitter блогер под ником DongleBookPro.

По словам автора, на фото изображены прототипы iPhone 2G, с помощью которых инженеры Apple тестировали будущие устройства. Предварительные девайсы отличаются от вышедших в серийное производство тем, что имеют кнопку выключения звука с гравировкой в виде колокольчика. Блогер считает, что таким образом компания собиралась объяснить пользователям предназначение этого элементы управления смартфоном.

В конечном итоге Apple изменила внешний вид переключателя, убрав изображение колокольчика и добавив вместо него цветовой индикатор. Похожий переключатель звука использовался во всех смартфонах Apple, включая актуальные устройства линейки iPhone 11.

Кроме измененной боковой кнопки прототип iPhone отличается предустановленной тестовой прошивкой, не предназначенной для коммерческого использования. На задней панели продемонстрированных смартфонов находится гравировка, с помощью которой инженеры указывали версию устройства и прочие технические данные.

Ранее блогер DongleBookPro раскрыл прототип первого iPod Touch. По словам автора, плеер с сенсорным дисплеем должен был получить глянцевую поверхность панель, но в итоге Apple выбрала зеркальную металлическую панель. Однако позже компания выпустила несколько продуктов, отличающихся глянцевым покрытием корпуса — в частности, представленный в 2013 году Mac Pro и анонсированный осенью 2016 года iPhone 7.