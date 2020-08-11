Антарктиде предрекли исчезновение пингвинов 

Такой прогноз сделал исследователь и защитник океана Филипп Кусто-младший.

Внук прославленного исследователя Жак-Ива Кусто Филипп Кусто-младший выразил обеспокоенность тем, что уже в ближайшие десятилетия в Антарктиде могут исчезнуть пингвины. Сохранение этих птиц требует немедленного принятия мер, в том числе объявления отдельных районов Антарктиды заповедником.

"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок — девочка, — и при её жизни исчезнут пингвины из Антарктиды", — отметила в интервью РИА Новости исследователь океана Ашлан Брок, супруга Филиппа Кусто-младшего.

Сам же он считает, что некоторые виды пингвинов могут сохраниться в Аргентине, но при этом обитающим в Антарктиде пингвинам угрожает глобальное потепление. Избежать этого может помочь создание морских охраняемых районов рядом с берегами Антарктики.