Антарктиде предрекли исчезновение пингвинов 

"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок — девочка, — и при её жизни исчезнут пингвины из Антарктиды", — отметила в интервью РИА Новости исследователь океана Ашлан Брок, супруга Филиппа Кусто-младшего.
"Четыре миллиона квадратных километров акватории, где будет строго регулироваться рыболовство, запрещено бурение и добыча полезных ископаемых. Эта территория станет местом, где животные могут выжить до того, как человек их истребит. Мы боремся за то, чтобы именно Россия в год двухсотлетия открытия Антарктиды поддержала эту инициативу. Для глобального сообщества это будет знак, что даже в эти сложные времена пандемии человечество может объединиться для сохранения ресурсов для будущего. Все страны, входящие в АНТКОМ, поддержали идею создания природных парков, пока не высказались только Китай и Россия. Я надеюсь, что в октябре, когда будет встреча стран-участниц Конвенции, Россия поддержит создание морских охраняемых районов", — подчеркнул Филипп Кусто-младший.