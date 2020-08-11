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Антарктиде предрекли исчезновение пингвинов 

Популярная механика и ещё 1 2 часа назад
Антарктиде предрекли исчезновение пингвинов
Фото: Natural World Safaris
Такой прогноз сделал исследователь и защитник океана Филипп Кусто-младший.
Внук прославленного исследователя Жак-Ива Кусто Филипп Кусто-младший выразил обеспокоенность тем, что уже в ближайшие десятилетия в Антарктиде могут исчезнуть пингвины. Сохранение этих птиц требует немедленного принятия мер, в том числе объявления отдельных районов Антарктиды заповедником.

"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок — девочка, — и при её жизни исчезнут пингвины из Антарктиды", — отметила в интервью РИА Новости исследователь океана Ашлан Брок, супруга Филиппа Кусто-младшего.

Сам же он считает, что некоторые виды пингвинов могут сохраниться в Аргентине, но при этом обитающим в Антарктиде пингвинам угрожает глобальное потепление. Избежать этого может помочь создание морских охраняемых районов рядом с берегами Антарктики.

"Четыре миллиона квадратных километров акватории, где будет строго регулироваться рыболовство, запрещено бурение и добыча полезных ископаемых. Эта территория станет местом, где животные могут выжить до того, как человек их истребит. Мы боремся за то, чтобы именно Россия в год двухсотлетия открытия Антарктиды поддержала эту инициативу. Для глобального сообщества это будет знак, что даже в эти сложные времена пандемии человечество может объединиться для сохранения ресурсов для будущего. Все страны, входящие в АНТКОМ, поддержали идею создания природных парков, пока не высказались только Китай и Россия. Я надеюсь, что в октябре, когда будет встреча стран-участниц Конвенции, Россия поддержит создание морских охраняемых районов", — подчеркнул Филипп Кусто-младший.

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Наука и техника , Наука , РИА Новости
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