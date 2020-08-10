Twitter сообщает о помехах в Белоруссии 

Компания Twitter заявляет о помехах работе сервиса в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном микроблоге компании.

В настоящее время в Белоруссии наблюдаются блокирование и помехи работе Twitter, указано в сообщении. Компания подчеркивает, что подобный ответ на протесты против результатов выборов является нарушением основных прав человека и принципов открытого интернета.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.