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Рассекречены цены флагманских смартфонов Xiaomi накануне анонса 

Ferra.ru и ещё 1 58 минут назад
Рассекречены цены флагманских смартфонов Xiaomi
Фото: Reuters
Завтра Xiaomi представит свои юбилейные новинки — модели Mi 10 Pro Ultra и Redmi K30 Ultra. Нам уже кое-что известно об этих устройствах, благодаря утечкам. А теперь в сети, накануне анонса, ещё и рассекретили цены флагманских смартфонов Xiaomi.
Источники пишут, что Mi 10 Ultra в версии 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ постоянной будет стоить примерно $900. За комплектацию 12 ГБ + 512 ГБ Xiaomi попросит ещё $100 сверху.
Что касается Redmi K30 Ultra, то ему пророчат цены $344, $402 и $502 в зависимости от конфигурации.
Отметим, смартфону Mi 10 Ultra обещают экран частотой обновления 120 Гц, камеру со 120-кратным зумом и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Ватт. Также результаты тестов в бенчмарке показывали, что устройство может быть оснащено 16 ГБ оперативной памяти, хотя цены за такую модель и не были указаны.
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Наука и техника , Гаджеты
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