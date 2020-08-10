Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космические ракеты-носители и корабли могут украсить хохломой и гжелью 

Москва24 и ещё 7 3 часа назад
Космические корабли могут украсить хохломой и гжелью
Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украсить космические ракеты-носители и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, сообщает РИА Новости.

"Почему бы не наносить эти узоры на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции", –сказал он.

Также Рогозин предложил наносить изображения городов Золотого кольца. По его словам, такой подход послужит рекламой внутреннего туризма.
Ранее генеральный директор заявил, что "Роскосмос" сможет организовать пилотируемую миссию на Марс через десять лет при необходимости. Он обратил внимание на дороговизну такого полета.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Москва24: последние новости
Рогозин считает, что жизнь вне Земли существует Рогозин считает, что жизнь вне Земли существует Ученый предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью Ученый предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью В Китае начал распространяться новый опасный вирус – СМИ В Китае начал распространяться новый опасный вирус – СМИ
Наука и техника , Армия , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужна была сакральная жертва»
«Нужна была сакральная жертва»
Су-57 выдержит ядерный взрыв
Су-57 выдержит ядерный взрыв
Трамп назвал срок появление вакцины от коронавируса
Трамп назвал срок появление вакцины от коронавируса
Добровинский хрюкнул в адрес Ефремова
Добровинский хрюкнул в адрес Ефремова
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
«Сами бросались на автозак»
00:21
«Сами бросались на автозак»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение