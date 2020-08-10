Рогозин сделал заявление о внеземной жизни

Внеземная жизнь существует, верит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мир24".
"Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете", — сказал Рогозин.
По словам главы госкорпорации, человечество должно искать эту внеземную жизнь.
Ранее старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов предположил, что инопланетяне не контактируют с человечеством, потому что считают людей недоразвитыми.