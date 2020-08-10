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Рогозин считает, что внеземная жизнь существует 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Рогозин сделал заявление о внеземной жизни
Фото: РИА Новости
Внеземная жизнь существует, верит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мир24".

"Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете", — сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, человечество должно искать эту внеземную жизнь.
Ранее старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов предположил, что инопланетяне не контактируют с человечеством, потому что считают людей недоразвитыми.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Сергей Смирнов , Роскосмос
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