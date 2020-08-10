Возле Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов» 

Анонимный пользователь Сети обнаружил на спутниковой карте Google покрытый льдом корабль в 160 километрах от берегов Антарктиды, пишет Daily Mail

Огромная ледяная структура напоминает очертаниями круизный лайнер с рядами окон и множеством дымовых труб.

Неожиданное открытие породило ряд теорий заговора относительно предназначения ледяного корабля.

Видео, на котором находка показана с разных ракурсов, набрало почти 50 тысяч просмотров. В комментариях люди выдвигают свои версии появления 120-метрового корабля у берегов Антарктиды.

Некоторые считают, что это заброшенное исследовательское судно.

Другие предполагают, что это специальный корабль, на который переправят элиту в случае глобальной катастрофы. Третьи уверены, что корабль принадлежал нацистам, у которых в Антарктиде якобы имелась секретная база, где они исследовали инопланетных существ. Четвертые думают, что находка может свидетельствовать о том, что ледяной континент не всегда был таким холодным, и на нем остались следы древних цивилизаций.