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Возле Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов» 

Вероника Полынина и ещё 5 23 минуты назад
Анонимный пользователь Сети обнаружил на спутниковой карте Google покрытый льдом корабль в 160 километрах от берегов Антарктиды, пишет Daily Mail.
Огромная ледяная структура напоминает очертаниями круизный лайнер с рядами окон и множеством дымовых труб.
Неожиданное открытие породило ряд теорий заговора относительно предназначения ледяного корабля.
Видео, на котором находка показана с разных ракурсов, набрало почти 50 тысяч просмотров. В комментариях люди выдвигают свои версии появления 120-метрового корабля у берегов Антарктиды.
Некоторые считают, что это заброшенное исследовательское судно.
Другие предполагают, что это специальный корабль, на который переправят элиту в случае глобальной катастрофы. Третьи уверены, что корабль принадлежал нацистам, у которых в Антарктиде якобы имелась секретная база, где они исследовали инопланетных существ. Четвертые думают, что находка может свидетельствовать о том, что ледяной континент не всегда был таким холодным, и на нем остались следы древних цивилизаций.
Ранее «Рамблер» писал, что специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества нашли сотни бутылок XVIII века на затонувшем в Финском заливе торговом судне.
Комментарии 6
Наука и техника , Видео , Интернет , Русское географическое общество , Google
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