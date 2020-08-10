У берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»

Размер ледяного лайнера составляет 400 футов.

Пользователи Сети в 100 милях от побережья Антарктиды обнаружили объект, похожий на гигантский корабль. Размер таинственного ледяного судна составляет 400 футов. Как сообщает Daily Mail, корабль нашел один из пользователей Google Earth.

«Я слежу за всем, от морского дна до космоса», — объяснил мужчина.

На опубликованных снимках можно заметить глыбу льда, которая похожа на огромный круизный лайнер.

«На первый взгляд можно подумать, что это айсберг, но если присмотреться, то можно понять — это «судно» было построено специально», — сказал мужчина.

Пользователи социальных сетей разошлись во мнениях о том, что это может быть. Некоторые писали, что корабль на континенте забыли нацисты. Другие уверены, что судно построено для богатых людей, которых эвакуируют на нем в случае глобальной катастрофы.

«Пару лет назад мне сказали, что где-то есть корабли, построенные для того, чтобы спасти богатых и могущественных, когда на Канарских островах произойдет сильное землетрясение», — писали люди.

Другая группа считает, что корабль принадлежал одной из древних цивилизаций. Однако откуда именно появилось это судно на самом деле, пока остается загадкой.