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Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях 

РИА Новости и ещё 6 6 минут назад
Найдены невосприимчивых к коронавирусу людей
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян обратил внимание, что некоторые люди не заражаются COVID-19.

"Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2", — пояснил он "Известиям".

Ученый подчеркивает, что такая ситуация наблюдается при детальном обследовании некоторых медиков, которые несколько месяцев работали в "красной зоне".

" (Они. — Прим. Ред.) контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются", — пояснил Тотолян.

Эксперт считает, что изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией, не столь затратном и получаемом быстрее, чем вакцина.
Также иммунолог рассказал о случаях, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. По мнению академика, этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2.

"Таких пациентов больше, чем мы ожидали", — отметил специалист.

Тотолян уточнил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. Среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , РАН , газета "Известия"
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