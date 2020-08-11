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Компания Илона Маска может выпустить «умные» часы 

Ferra.ru и ещё 6 2 часа назад
Компания Маска может выпустить «умные» часы
Фото: Ferra.ru
Недавняя заявка в Федеральную комиссию по связи (FCC) США показала, что компания Илона Маска Tesla может выпустить «умные» часы.
Компания Tesla известна как производитель электромобилей, и разработка ею смарт-часов выглядит как минимум странно. Можно предположить, что компании может быть интересно создание устройств IoT (Интернета вещей), которые могли бы работать в связке с электромобилями.
Заявку подала норвежская компания Xplora Technologies, которая продаёт «умные» часы для детей. В документе упоминается новая модель. Кроме того, Xplora Technologies добавила Tesla в список участников проекта.
Пока достоверно неизвестно, какую роль компания Маска играет в создании новых часов Xplora Technologies. Ещё одно предположение: Tesla разрабатывает специальное ПО, связанное с электромобилем.
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Наука и техника , США
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