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Билл Гейтс прокомментировал сделку Microsoft с TikTok 

Ferra.ru 1 час назад
Билл Гейтс прокомментировал сделку Microsoft с TikTok
Фото: Ferra.ru
Американская корпорация планирует купить часть сервиса, чтобы тот мог продолжать работать на территории США. Если до 15 сентября этого не случится, то указом Трампа американцы не смогут иметь дело с TikTok.
Гейтс описал потенциальную сделку как «кубок яда». Он дал понять, что приобретение Microsoft части TikTok не будет лёгким процессом.

«Кто знает, что будет с этой сделкой», — отметил Гейтс.

По его мнению, быть крупным игроком в бизнесе соцмедиа — непросто, и Microsoft придётся столкнуться с совершенно иным уровнем модерации контента.
В целом, Гейтс считает странным всё, что происходит вокруг ситуации с TikTok и Microsoft.
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Наука и техника , Билл Гейтс , Microsoft , США
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