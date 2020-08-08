Билл Гейтс прокомментировал сделку Microsoft с TikTok 

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Американская корпорация планирует купить часть сервиса, чтобы тот мог продолжать работать на территории США . Если до 15 сентября этого не случится, то указом Трампа американцы не смогут иметь дело с TikTok.

Гейтс описал потенциальную сделку как «кубок яда». Он дал понять, что приобретение Microsoft части TikTok не будет лёгким процессом.

«Кто знает, что будет с этой сделкой», — отметил Гейтс.

По его мнению, быть крупным игроком в бизнесе соцмедиа — непросто, и Microsoft придётся столкнуться с совершенно иным уровнем модерации контента.

В целом, Гейтс считает странным всё, что происходит вокруг ситуации с TikTok и Microsoft.