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Трамп поставил под угрозу продажи iPhone в Китае 

Lenta.ru 1 час назад
Продажи iPhone оказались под угрозой
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп своими указами по борьбе с TikTok и WeChat поставил под угрозу продажи продукции корпорации Apple в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно запрету американского лидера, эти приложения нельзя будет распространять в App Store, а все транзакции, связанные с ними, будут заблокированы.
По данным издания, приложение WeChat заменяет огромное количество сервисов: через него совершают покупки, проводят различные платежи, его используют для звонков, общения по электронной почте и «всех форм делового и личного общения». WeChat должны загружать и туристы, в противном случае они рискуют оказаться не в состоянии оплатить даже небольшие покупки.
Таким образом покупатели в Китае охладеют к продукции Apple, если на устройствах не будет возможности установить WeChat. По результатам одного из опросов, подавляющее большинство граждан отказалось бы от своего гаджета, если на него нельзя было бы установить это приложение.
На Китай приходится около 20 процентов продаж iPhone, поэтому удаление WeChat из App Store станет серьезным препятствием для компании, заключил аналитик Bloomberg Intelligence Ананд Сринивасан.
7 августа Трамп дал американским компаниям 45 дней на прекращение сделок с компаниями-владельцами TikTok и WeChat в американской юрисдикции. Белый дом утверждает, что китайские приложения угрожают национальной безопасности США. Трамп подписал указ на фоне переговоров американской Microsoft и китайской ByteDance о покупке TikTok.
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Наука и техника , Гаджеты , Дональд Трамп , Microsoft , Apple , Bloomberg , Китай , США
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