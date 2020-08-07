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В Петербурге на старинном затонувшем судне нашли сотни бутылок 

РИА Новости 37 минут назад
Сотни бутылок нашли на старинном судне в Петербурге
Фото: РИА Новости
Специалисты центра подводных исследований (ЦПИ) Русского географического общества (РГО) обнаружили сотни бутылок на борту старинного затонувшего судна, которое, предположительно, перевозило алкоголь в Петербург в XVIII веке, сообщает РГО.
В 2018 году моряки Балтийского флота случайно обнаружили на дне Финского залива недалеко от острова Мощный неизвестный деревянный объект. Годом позже подводники ЦПИ РГО по итогам его обследования убедились в том, что это старинный корабль, лежащий на глубине более 50 метров без мачт и брашпиля. По предположениям экспертов РГО, это голландский тьялк (грузовое парусное судно), который затонул в середине XVIII века.

"Детальные исследования корабля стартовали в августе 2020 года. На борту судна водолазами был обнаружен интересный груз — сотни стеклянных бутылок: узких и широких, фабричного производства и ручной работы. Стекольная промышленность XVIII столетия представлена на корабле во всем своем многообразии", — говорится в сообщении на сайте РГО.

При этом содержимое большинства бутылок не сохранилось, и определить, какой напиток в них был, можно только по запаху и типу бутылок. Так, на нескольких видах бутылок сохранилось клеймо с маркировкой напитка, свидетельствующее о том, что в них мог храниться джин.

"Скорее всего, судно шло в Санкт-Петербург и везло на своем борту бутылки со спиртным. Но что именно было в бутылочках, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта", — рассказал подводный археолог и реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается, исследователи ЦПИ РГО уже связались с сотрудниками Государственного Эрмитажа, в чьей коллекции не оказалось подобных сосудов. Точный возраст судна и маршрут его следования предстоит определить с помощью архивных материалов.
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Наука и техника , Роман Прохоров , Эрмитаж , Русское географическое общество , Санкт-Петербург
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