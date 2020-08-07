Рассекречены новые подробности об iPhone 12 

Производители компонентов iPhone 12 столкнулись с браком на производстве. Об этом в своем отчете для издания MacRumors сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Специалист рассказал, что один из поставщиков объективов камер для iPhone — Genius Electronic Optical (GEO) — столкнулся с браком при тестировании продукции. Стекло объективов стало растрескиваться во время процедуры контроля качества при тестировании в условиях высокой температуры и влажности. Проблемы коснулись покрытия широкоугольного сенсора, поставляемого для младших iPhone 12 c диагональю 5,4 и 6,1 дюймов.

Провал контроля качества не скажется на сроках отгрузки смартфонов на рынок, так как у Apple есть другой поставщик объективов — Largan. Мин-Чи Ко полагает, что американская корпорация отдаст часть заказов GEO компании Largan, а провинившийся поставщик, по его словам, сделает Apple скидку 30 процентов, чтобы затем вернуть свою долю заказов. Массовое производство базовых iPhone 12 с диагональю 5,4 и 6,1 дюймов стартует в середине-конце августа, сборка продлится с середины сентября до начала октября.

Ранее инсайдеры рассказали, что новые iPhone выйдут на рынок частями. Первыми в продаже появятся две версии топовых флагманов с 6,1-дюймовым дисплеем, затем на рынок выйдут девайсы с экранами на 5,4 и 6,7 дюймов. Из-за поставленных позже срока компонентов задержка составит примерно от двух до четырех недель.