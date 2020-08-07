Ученые переименовали человеческие гены из-за Microsoft 

Международное научное сообщество переименовало 27 человеческих генов из-за проблем с работой программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Verge.

Комитет по номенклатуре генов (HGNC) представил обновленные рекомендации по сокращенному наименованию генов, специалистам пришлось изменить названия 27 наследственных факторов. Это пришлось сделать из-за проблем с программой Microsoft Excel, которая интерпретировала старые названия как даты.

Гены традиционно имеют буквенно-цифровое обозначения, которые не всегда корректно отображаются при занесении в электронную таблицу. В частности, MARCH1 — сокращенное от названия гена Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1 — понимается программой как короткое обозначение даты и переводится «1 марта». В Excel нет возможности отключить автоматическую конвертацию символов, единственный способ избежать ошибки, по словам специалистов, заключается в изменении типов данных для отдельных столбцов таблицы.

«Это очень раздражает», — заявил журналистам генетик Дезо Модос (Dezső Módos). Excel является распространенной программой среди научного сообщества, поэтому ошибки из-за неправильной трактовки символьных обозначений происходят довольно часто. Например, в крупном исследовании от 2016 года были изучены более 3,5 тысячи научных работ по генетике и в пятой части из них нашли связанные с некорректной трактовкой ошибки.

Чтобы решить проблему, HGNC принял решение переименовать проблемные гены и прописать их новые обозначения в качестве рекомендованных. В частности, сокращенное обозначение MARCH1 стало MARCHF1, SEPT1 — SEPTIN1. Обновленные записи будут храниться в специальной таблице, чтобы избежать путаницы в будущем.

По мнению координатора HGNC Элспет Бруфорд (Elspeth Bruford), Microsoft вряд ли бы стала менять целую программу под один лишь сегмент научных работников. «Это довольно специфичный вариант использования Excel», — заметила специалистка. Издание The Verge направило запрос Microsoft, но не получило оперативного ответа.